Міністерство економіки вже видало накази про відстрочку від мобілізації для 520 тисяч осіб.
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Бронь від мобілізації: як працює, кого найчастіше бронюють
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Додано: Пон 30 тра, 2022 09:46
Бронь від мобілізації: як працює, кого найчастіше бронюють
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Бронь від мобілізації: як працює, кого найчастіше бронюють
Додано: Пон 30 тра, 2022 10:07
Правильно. Економіка має працювати.
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