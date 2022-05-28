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Німеччина надасть Україні 1
млрд євро грантової підтримки

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:37

Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина анонсувала фінансову підтримку Україні.

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Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:37

А до 30 березня хіба надходило щось гідне уваги?
Не постачала, не постачала і тут раптом перестала постачати. )))
andrijk777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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