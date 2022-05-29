Німеччина анонсувала фінансову підтримку Україні.
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Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки
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Додано: Пон 30 тра, 2022 11:37
Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки
Пропонуємо до обговорення:
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Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:37
А до 30 березня хіба надходило щось гідне уваги?
Не постачала, не постачала і тут раптом перестала постачати. )))
Додано: Пон 30 тра, 2022 13:15
Re: Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримк
Где можно забрать свою долю со всех этих поддержек?
Я всю жизнь работал официально, когда случилась беда государство помощи в 6500 грн так и не дало.
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