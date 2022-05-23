Через те, що росія блокує українські порти, у світі збільшиться кількість людей, які голодують.
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Через блокування українських портів у світі голодуватимуть 218 млн людей – ООН
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Додано: Пон 30 тра, 2022 13:45
Через блокування українських портів у світі...
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Через блокування українських портів у світі голодуватимуть 218 млн людей – ООН
Додано: Пон 30 тра, 2022 13:46
Можемо виразити глибоку занепокоєність, підсвітити елеватор у кольори флагів голодуючих країн та одягти футболки з написом "Ні голоду".
Додано: Пон 30 тра, 2022 14:46
Нехай їдуть до нас воювати. З 218 млн. можна набрати хоч 1 млн. боєздатних Будуть відвойовувати свої харчі у рашистів
Додано: Пон 30 тра, 2022 15:02
Re: Через блокування українських портів у світі...
Но их не беспокоит, что продукты в Украине дороже при том, что она кормит пол мира.
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