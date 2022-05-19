|
|
|
Кабмін хоче повернути всі мита та ПДВ при імпорті, окрім...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 тра, 2022 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк ("Голос") заявляє, що Кабінет міністрів 28 травня схвалив внесення до Верховної Ради законопроекту про поновлення дії мит та ПДВ при імпорті товарів в Україну, за винятком палива та автомобілів.
Дивися повний текст Кабмін хоче повернути всі мита та ПДВ при імпорті, окрім авто та палива - нардеп
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97871
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 14:43
я щось не второпаю для чого взагалі блага при розмитненні авто (виключення для АТО - вживані джипи з конкретним призначенням чи швидкі). для чого це в країні де нема палива до того ж..
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|409
|
|
|1
|331
|
|
|2
|318
|
|