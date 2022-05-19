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Кабмін хоче повернути всі мита
та ПДВ при імпорті, окрім...

Кабмін хоче повернути всі мита та ПДВ при імпорті, окрім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:43

Кабмін хоче повернути всі мита та ПДВ при імпорті, окрім...

Пропонуємо до обговорення:
Депутат Верховної Ради Ярослав Железняк ("Голос") заявляє, що Кабінет міністрів 28 травня схвалив внесення до Верховної Ради законопроекту про поновлення дії мит та ПДВ при імпорті товарів в Україну, за винятком палива та автомобілів.

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Кабмін хоче повернути всі мита та ПДВ при імпорті, окрім авто та палива - нардеп
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:43

я щось не второпаю для чого взагалі блага при розмитненні авто (виключення для АТО - вживані джипи з конкретним призначенням чи швидкі). для чого це в країні де нема палива до того ж..
ruslan42212
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