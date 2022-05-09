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В МВС запропонували «платний»
виїзд чоловіків за кордон...

В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:47

В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...

Пропонуємо до обговорення:
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував ввести страховий внесок для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон під час воєнного стану. Війна затягнеться надовго, вважає він.

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В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон на час війни
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Охренеть. Что это за наркотики?
Контрабасы переведут дешевле.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:30

  wild2006 написав:Охренеть. Что это за наркотики?
Контрабасы переведут дешевле.


А сколько берут контрабасы? И где их найти :)
Выезд официальный? Или на лодке ночью поймают/не поймают
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