|
|
|
В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 тра, 2022 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував ввести страховий внесок для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон під час воєнного стану. Війна затягнеться надовго, вважає він.
Дивися повний текст В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон на час війни
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97874
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 16:09
Охренеть. Что это за наркотики?
Контрабасы переведут дешевле.
-
wild2006
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 05.01.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 16:30
wild2006 написав:
Охренеть. Что это за наркотики?
Контрабасы переведут дешевле.
А сколько берут контрабасы? И где их найти
Выезд официальный? Или на лодке ночью поймают/не поймают
-
PUnder
-
-
- Повідомлень: 1272
- З нами з: 02.08.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 17:15
А я б запропонував щось типу аукціону....
Спочатку 100 дозволів...по 20 000 доларів дозвіл...який дає право не повертатись до закінчення війни
Потім потихеньку збільшував кількість дозволів і зменшував вартість дозволу, І тільки на третьому етапі запропонував би заставу ...
При чому як на мене то застава в 100000-200000 грн - нормальний варіант за 2-4 тижневе перебування за кордоном...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25747
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 2907 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 тра, 2022 17:17
budivelnik написав:
При чому як на мене то застава в 100000-200000 грн - нормальний варіант за 2-4 тижневе перебування за кордоном...
Наразі такий хабар на митниці щоб випустили. Не агітую, але нажаль такі факти є
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31528
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 7520 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 30 тра, 2022 18:22
Якщо не можеш запобігти бунту - треба його очолити.....
Faceless написав: budivelnik написав:
При чому як на мене то застава в 100000-200000 грн - нормальний варіант за 2-4 тижневе перебування за кордоном...
Наразі такий хабар на митниці щоб випустили. Не агітую, але нажаль такі факти є
Це найоптимальніший хід ,який людство виробило в процесі еволюції політичної системи...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25747
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 2907 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 тра, 2022 19:15
Индульгенции для чиновников и силовиков? А простi пересiчнi як же? Заробiтчани?
-
alex7gk
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 18.11.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 19:22
alex7gk написав:
Индульгенции для чиновников и силовиков? А простi пересiчнi як же? Заробiтчани?
Ви де живете? в педерації? це тільки там чиновник і силовик рулять...
1 В Україні добра сотня тисяч підприємців може собі позволити заплатити 0,1-0,2 млн грн
2 Але 99,9% цих людей віддають перевагу просто допомогти ЗСУ через волонтерів на не менші суми..
3 З іншого боку - є якихось 10 000 ,які хочуть дременути і ладні за це заплатити по 0,1-0,2млн грн.
Питання
А навіщо ці сцикуни в ЗСУ ? Там стріляють...
То може хай заплатять і армія отримавши 1-2 млрд гривень - якось перебється без 10000 потенційних панікерів?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25747
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 2907 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 тра, 2022 19:57
budivelnik написав: alex7gk написав:
Индульгенции для чиновников и силовиков? А простi пересiчнi як же? Заробiтчани?
Ви де живете? в педерації? це тільки там чиновник і силовик рулять...
1 В Україні добра сотня тисяч підприємців може собі позволити заплатити 0,1-0,2 млн грн
2 Але 99,9% цих людей віддають перевагу просто допомогти ЗСУ через волонтерів на не менші суми..
3 З іншого боку - є якихось 10 000 ,які хочуть дременути і ладні за це заплатити по 0,1-0,2млн грн.
Питання
А навіщо ці сцикуни в ЗСУ ? Там стріляють...
То може хай заплатять і армія отримавши 1-2 млрд гривень - якось перебється без 10000 потенційних панікерів?
А ви в ЗСУ вже?
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 20:04
budivelnik написав:
А я б запропонував щось типу аукціону....
Спочатку 100 дозволів...по 20 000 доларів дозвіл...який дає право не повертатись до закінчення війни
Спочатку будували вільну країну, з якої щоб виїхати, потрібно заплатити.
Запропоную спочатку привести бажане до дійсного.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|