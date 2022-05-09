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В МВС запропонували «платний»
виїзд чоловіків за кордон...

В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:16

что то этого андрусива понесло в последнее время,там что нормальных не держать в мвд.Как не Кива так Андрусики с Геращенками.---кому на пользу такие вбросы от официального лица :twisted:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:17

  xio13 написав:
  budivelnik написав:
  alex7gk написав:Индульгенции для чиновников и силовиков? А простi пересiчнi як же? Заробiтчани?
Ви де живете? в педерації? це тільки там чиновник і силовик рулять...
1 В Україні добра сотня тисяч підприємців може собі позволити заплатити 0,1-0,2 млн грн
2 Але 99,9% цих людей віддають перевагу просто допомогти ЗСУ через волонтерів на не менші суми..
3 З іншого боку - є якихось 10 000 ,які хочуть дременути і ладні за це заплатити по 0,1-0,2млн грн.
Питання
А навіщо ці сцикуни в ЗСУ ? Там стріляють...
То може хай заплатять і армія отримавши 1-2 млрд гривень - якось перебється без 10000 потенційних панікерів?
А ви в ЗСУ вже?
А що зобовязаний?
За останніх три роки сплатив 1 000 000 + грн податків...
1 Будете платити замість мене?
2 Ви в ЗСУ ?
3 Станом на сьогодні збільшив розмір сплати податків в порівнянні з мирним часом на 20%...і це при цьому що офіційно мав право зменшити в 2 рази( якби скористався постановою кабміну про перехід на 2% від обороту)

То як ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:26

За останніх три роки сплатив 1 000 000 + грн податків...
1 Будете платити замість мене?
2 Ви в ЗСУ ?
3 Станом на сьогодні збільшив розмір сплати податків в порівнянні з мирним часом на 20%...і це при цьому що офіційно мав право зменшити в 2 рази( якби скористався постановою кабміну про перехід на 2% від обороту)

То як - вже засунули свій язик в точку де йому місце?[/quote]



проверить мы не можем....придётся верить наслово :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:37

Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.

  konstantin kirovograd написав:проверить мы не можем....
можете, було б бажання
моє прізвище відомо
знайти по ньому інтендифікаційний можна
далі пляшка коньяку в податкову - і маєте результат

ПС
За переказ на потреби ЗСУ суми від 1000 грн , особисто Вам в скриньку скину платіжні квитанції з Приватбанку за останній місяць , там більше 40 000 грн на користь бюджетів різних рівнів....

ППС
якщо бажаючих більше - можу й їм скинути .
Умова одна
Переказ на користь ЗСУ суми від 1000 грн.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:50

Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.

Умови, умови. Виконала всі умови, навіть ті, що не піддавалися здоровому глузду, але як і багато ВПО.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:57

не ну реально же бред полнейший....этот за деньги хочет выпускать военнобязаных во время войны,те там собрались 10 моральных уродов и хотели продавить закон о растрели воинов командирами...давайте тогда уже таксу узаконим- за убийство мне ничего столько то,за изнасилование столько-то,за людоетство можно тоже там пунктик добавить :twisted:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:10

  konstantin kirovograd написав:этот за деньги хочет выпускать военнобязаных во время войны
Вам відомо що один непідготовлений, або схильний до паніки чи зради...загробить як мінімум 10-100 осіб
Тому питання
Навіщо
а - ризикувати підрозділом
б - примусово заганяти його туди де від нього мало користі.

Може краще на ньому заробити і хай котиться на всі чотири боки?
Недаром же народна мудрість каже
З паршивої вівці-хоч шерсті клок....

ПС
Леонід і 300 Спартанців тримались доти...доки один убогий,якого образив Леонід не здав доріжку в тил спартанцям....- це класика
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:37

budivelnik
У цих так званих "предпринимателей" есть подушка безопасности. Они год могут не работать. А вот остальные 90% населения не могут. И не надо мне тут про 10 тыс. Только петицию подало 25 тыс. людей. Не хотите выпускать, платите деньги
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:40

  alex7gk написав:budivelnik
У цих так званих "предпринимателей" есть подушка безопасности. Они год могут не работать. А вот остальные 90% населения не могут. И не надо мне тут про 10 тыс. Только петицию подало 25 тыс. людей. Не хотите выпускать, платите деньги
А сказати що хотіли?
Емоційно-класову злість на підприємців - бачу
А от що хотіли сказати - не бачу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:42

  budivelnik написав:
  xio13 написав:
  budivelnik написав:То може хай заплатять і армія отримавши 1-2 млрд гривень - якось перебється без 10000 потенційних панікерів?
А ви в ЗСУ вже?
А що зобовязаний?
За останніх три роки сплатив 1 000 000 + грн податків...
1 Будете платити замість мене?
2 Ви в ЗСУ ?
3 Станом на сьогодні збільшив розмір сплати податків в порівнянні з мирним часом на 20%...і це при цьому що офіційно мав право зменшити в 2 рази( якби скористався постановою кабміну про перехід на 2% від обороту)

То як ?


Яка різниця що ви там сплатили, ви такий же експерт про яких самі ж пишете, що хочуть відкупитись.
Ваші 1 млн податків за 3 роки це даже менше 1000$ в міс. Люди в окопах сидять, і деякі втрачають заробіток більше ваших копійчаних податків.

Так шо про сцикунів на війні, росказуйте тількі після того як в зсу будете. А то поки ви самим таким сцикуном і є. 1000$ податків сплачує він в міс. Ну чим не клоун? У мене друг в зсу зараз, власник бізу з прибутком 30000$ в міс. А тут сцикуньонок податковий виліз.
xio13
 
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