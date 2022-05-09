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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 тра, 2022 20:16
что то этого андрусива понесло в последнее время,там что нормальных не держать в мвд.Как не Кива так Андрусики с Геращенками.---кому на пользу такие вбросы от официального лица
Додано: Пон 30 тра, 2022 20:17
А що зобовязаний?
За останніх три роки сплатив 1 000 000 + грн податків...
1 Будете платити замість мене?
2 Ви в ЗСУ ?
3 Станом на сьогодні збільшив розмір сплати податків в порівнянні з мирним часом на 20%...і це при цьому що офіційно мав право зменшити в 2 рази( якби скористався постановою кабміну про перехід на 2% від обороту)
То як ?
Додано: Пон 30 тра, 2022 20:26
За останніх три роки сплатив 1 000 000 + грн податків...
1 Будете платити замість мене?
2 Ви в ЗСУ ?
3 Станом на сьогодні збільшив розмір сплати податків в порівнянні з мирним часом на 20%...і це при цьому що офіційно мав право зменшити в 2 рази( якби скористався постановою кабміну про перехід на 2% від обороту)
То як - вже засунули свій язик в точку де йому місце?[/quote]
проверить мы не можем....придётся верить наслово
Додано: Пон 30 тра, 2022 20:37
Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.
можете, було б бажання
моє прізвище відомо
знайти по ньому інтендифікаційний можна
далі пляшка коньяку в податкову - і маєте результат
ПС
За переказ на потреби ЗСУ суми від 1000 грн , особисто Вам в скриньку скину платіжні квитанції з Приватбанку за останній місяць , там більше 40 000 грн на користь бюджетів різних рівнів....
ППС
якщо бажаючих більше - можу й їм скинути .
Умова одна
Переказ на користь ЗСУ суми від 1000 грн.
Додано: Пон 30 тра, 2022 20:50
Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.
Умови, умови. Виконала всі умови, навіть ті, що не піддавалися здоровому глузду, але як і багато ВПО.
Додано: Пон 30 тра, 2022 20:57
не ну реально же бред полнейший....этот за деньги хочет выпускать военнобязаных во время войны,те там собрались 10 моральных уродов и хотели продавить закон о растрели воинов командирами...давайте тогда уже таксу узаконим- за убийство мне ничего столько то,за изнасилование столько-то,за людоетство можно тоже там пунктик добавить
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:10
Вам відомо що один непідготовлений, або схильний до паніки чи зради...загробить як мінімум 10-100 осіб
Тому питання
Навіщо
а - ризикувати підрозділом
б - примусово заганяти його туди де від нього мало користі.
Може краще на ньому заробити і хай котиться на всі чотири боки?
Недаром же народна мудрість каже
З паршивої вівці-хоч шерсті клок....
ПС
Леонід і 300 Спартанців тримались доти...доки один убогий,якого образив Леонід не здав доріжку в тил спартанцям....- це класика
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:37
budivelnik
У цих так званих "предпринимателей" есть подушка безопасности. Они год могут не работать. А вот остальные 90% населения не могут. И не надо мне тут про 10 тыс. Только петицию подало 25 тыс. людей. Не хотите выпускать, платите деньги
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:40
А сказати що хотіли?
Емоційно-класову злість на підприємців - бачу
А от що хотіли сказати - не бачу.
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:42
Яка різниця що ви там сплатили, ви такий же експерт про яких самі ж пишете, що хочуть відкупитись.
Ваші 1 млн податків за 3 роки це даже менше 1000$ в міс. Люди в окопах сидять, і деякі втрачають заробіток більше ваших копійчаних податків.
Так шо про сцикунів на війні, росказуйте тількі після того як в зсу будете. А то поки ви самим таким сцикуном і є. 1000$ податків сплачує він в міс. Ну чим не клоун? У мене друг в зсу зараз, власник бізу з прибутком 30000$ в міс. А тут сцикуньонок податковий виліз.
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