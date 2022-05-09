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В МВС запропонували «платний»
виїзд чоловіків за кордон...

В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:46

  konstantin kirovograd написав:не ну реально же бред полнейший....этот за деньги хочет выпускать военнобязаных во время войны,те там собрались 10 моральных уродов и хотели продавить закон о растрели воинов командирами...давайте тогда уже таксу узаконим- за убийство мне ничего столько то,за изнасилование столько-то,за людоетство можно тоже там пунктик добавить :twisted:

Можна приймати будь-яку нісенітницю, якщо вона безпосередньо тебе особисто не стосується і мозку для цього багато не потрібно.
  alex7gk написав:budivelnik
У цих так званих "предпринимателей" есть подушка безопасности. Они год могут не работать. А вот остальные 90% населения не могут. И не надо мне тут про 10 тыс. Только петицию подало 25 тыс. людей. Не хотите выпускать, платите деньги

Оце правильно.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 22:01

budivelnik
Отдельно для непонимающих: Если все мужское население правительство держат фактически в заложниках, то оно должно обеспечить их деньгами так как в стране работы нет.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 22:04

Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.

alex7gk написав:budivelnik
Отдельно для непонимающих: Если все мужское население правительство держат фактически в заложниках, то оно должно обеспечить их деньгами так как в стране работы нет.
У уряду є тільки гроші тих самих людей, що платять податки. Тобто, ви пропонуєте людям забезпечити самих себе. Так вони і забезпечують
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 23:16

  Faceless написав:
alex7gk написав:budivelnik
Отдельно для непонимающих: Если все мужское население правительство держат фактически в заложниках, то оно должно обеспечить их деньгами так как в стране работы нет.
У уряду є тільки гроші тих самих людей, що платять податки. Тобто, ви пропонуєте людям забезпечити самих себе. Так вони і забезпечують

Для чого тоді потрібний уряд – для прийняття платного виїзду?
Занадто воно накладне платникам податків.
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