В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...
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konstantin kirovograd написав:не ну реально же бред полнейший....этот за деньги хочет выпускать военнобязаных во время войны,те там собрались 10 моральных уродов и хотели продавить закон о растрели воинов командирами...давайте тогда уже таксу узаконим- за убийство мне ничего столько то,за изнасилование столько-то,за людоетство можно тоже там пунктик добавить
Можна приймати будь-яку нісенітницю, якщо вона безпосередньо тебе особисто не стосується і мозку для цього багато не потрібно.
alex7gk написав:budivelnik У цих так званих "предпринимателей" есть подушка безопасности. Они год могут не работать. А вот остальные 90% населения не могут. И не надо мне тут про 10 тыс. Только петицию подало 25 тыс. людей. Не хотите выпускать, платите деньги