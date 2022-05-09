budivelnik
Отдельно для непонимающих: Если все мужское население правительство держат фактически в заложниках, то оно должно обеспечить их деньгами так как в стране работы нет.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 22:01
budivelnik
Отдельно для непонимающих: Если все мужское население правительство держат фактически в заложниках, то оно должно обеспечить их деньгами так как в стране работы нет.
Додано: Пон 30 тра, 2022 22:04
Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.
У уряду є тільки гроші тих самих людей, що платять податки. Тобто, ви пропонуєте людям забезпечити самих себе. Так вони і забезпечують
Додано: Вів 31 тра, 2022 01:18
Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.
Кому что, а менту（не путать с патрульной полицией） лишь бы кого обобрать на выходе.
Додано: Вів 31 тра, 2022 07:49
Хтось дізнався, що чимало чоловіків призовного віку за гроші виїжджають за кордон. Хтось розуміє, що цей процес неможливо зупинити, тому ліпше ці гроші скерувати до казни, ніж до кишень прикордонників. Мобілізацію розраховують виконати за рахунок бідних (хто не може сплатити данину за виїзд), які рано чи пізно через безробіття самі прийдуть до військоматів.
Адже наразі ніхто не знає, чи вистачить тієї кількості патріотів, які йдуть до військоматів, не чекаючи на повістки, щоб виграти війну.
Додано: Вів 31 тра, 2022 08:45
fler
Наличие официального побора означает только то что неофициально можно будет найти дешевле.
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