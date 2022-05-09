RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В МВС запропонували «платний»
виїзд чоловіків за кордон...

В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 22:01

budivelnik
Отдельно для непонимающих: Если все мужское население правительство держат фактически в заложниках, то оно должно обеспечить их деньгами так как в стране работы нет.
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 22:04

Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.

alex7gk написав:budivelnik
Отдельно для непонимающих: Если все мужское население правительство держат фактически в заложниках, то оно должно обеспечить их деньгами так как в стране работы нет.
У уряду є тільки гроші тих самих людей, що платять податки. Тобто, ви пропонуєте людям забезпечити самих себе. Так вони і забезпечують
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31529
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 7520 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 01:18

Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.

Кому что, а менту（не путать с патрульной полицией） лишь бы кого обобрать на выходе.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11208
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 3331 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 07:49

Хтось дізнався, що чимало чоловіків призовного віку за гроші виїжджають за кордон. Хтось розуміє, що цей процес неможливо зупинити, тому ліпше ці гроші скерувати до казни, ніж до кишень прикордонників. Мобілізацію розраховують виконати за рахунок бідних (хто не може сплатити данину за виїзд), які рано чи пізно через безробіття самі прийдуть до військоматів.
Адже наразі ніхто не знає, чи вистачить тієї кількості патріотів, які йдуть до військоматів, не чекаючи на повістки, щоб виграти війну.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2923
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 08:45

fler
Наличие официального побора означает только то что неофициально можно будет найти дешевле.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 508
З нами з: 05.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:05

Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.

Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс.

Не зовсім зрозуміло, про що йдеться. Якщо саме страховий внесок, то хто страхувальник, що є страховим випадком і які страхові виплати?

Можливо, малася на увазі застава? Тобто, при поверненні зза кордону і гроші вертаються?
Чи це тупо купити перепустку, тільки гроші йдуть у держскарбницю, а не прикордоннику в кишеню?
TipTop
 
Повідомлень: 30
З нами з: 26.05.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:16

Бабло побеждает всё.
Главное на фронте не озвучивать такие предложения.
Могут и оружие развернуть.
UA
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1411 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 09:32

  UA написав:Бабло побеждает всё.
Главное на фронте не озвучивать такие предложения.
Могут и оружие развернуть.

Тут безо всякого бабла всех ПТУшников, например, от мобилизации освободили -- это на фронте озвучивать можно? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 6934
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків...
R2 » Чет 26 тра, 2022 14:36
2 860
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 тра, 2022 16:19
antikkristall
Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...
R2 » Пон 09 тра, 2022 13:46
6 1428
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 06:23
_hunter
Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст
R2 » П'ят 15 кві, 2022 22:00
1 542
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 22:00
kravzovandr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2943)
31.05.2022 11:01
ФОП (251)
31.05.2022 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.