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В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 тра, 2022 22:04
alex7gk написав:budivelnik
Отдельно для непонимающих: Если все мужское население правительство держат фактически в заложниках, то оно должно обеспечить их деньгами так как в стране работы нет.
У уряду є тільки гроші тих самих людей, що платять податки. Тобто, ви пропонуєте людям забезпечити самих себе. Так вони і забезпечують
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Додано: Вів 31 тра, 2022 01:18
Кому что, а менту（не путать с патрульной полицией） лишь бы кого обобрать на выходе.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 07:49
Хтось дізнався, що чимало чоловіків призовного віку за гроші виїжджають за кордон. Хтось розуміє, що цей процес неможливо зупинити, тому ліпше ці гроші скерувати до казни, ніж до кишень прикордонників. Мобілізацію розраховують виконати за рахунок бідних (хто не може сплатити данину за виїзд), які рано чи пізно через безробіття самі прийдуть до військоматів.
Адже наразі ніхто не знає, чи вистачить тієї кількості патріотів, які йдуть до військоматів, не чекаючи на повістки, щоб виграти війну.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 08:45
fler
Наличие официального побора означает только то что неофициально можно будет найти дешевле.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:05
Я пропоную внести страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс.
Не зовсім зрозуміло, про що йдеться. Якщо саме страховий внесок, то хто страхувальник, що є страховим випадком і які страхові виплати?
Можливо, малася на увазі застава? Тобто, при поверненні зза кордону і гроші вертаються?
Чи це тупо купити перепустку, тільки гроші йдуть у держскарбницю, а не прикордоннику в кишеню?
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:16
Бабло побеждает всё.
Главное на фронте не озвучивать такие предложения.
Могут и оружие развернуть.
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UA
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:32
UA написав:
Бабло побеждает всё.
Главное на фронте не озвучивать такие предложения.
Могут и оружие развернуть.
Тут безо всякого бабла всех ПТУшников, например, от мобилизации освободили -- это на фронте озвучивать можно?
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Додано: Вів 31 тра, 2022 12:54
alex7gk написав:budivelnik
Отдельно для непонимающих: Если все мужское население правительство держат фактически в заложниках, то оно должно обеспечить их деньгами так как в стране работы нет.
Европа здесь в тарифах и ценах, все остальное, что касается в том числе прав человека как был совок так и остался.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 22:16
Когда люди из страны уезжают — это огромная трагедия. Этот процесс нельзя запретить. Просто нужно сделать, чтобы люди не уезжали.
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