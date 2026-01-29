в єдиному товарі, який був є і буде всюди в ціні: в золоті.

в совку 1 г 583 проби був 20-25 руб, зараз - 4500 грн.



ну не такий дефіцит, щоб взагалі нічого золотого не було, але товар завозили

раз на тиждень, частину викладали і люди купували, а більшу частину розпродавали спекулянтам чи знайомим (додавали щось зверху -20руб за каблучку)



я купив обручки на свадьбу в Одесі на Дерибасівській (в Золотий Ключик) 19 серпня 1991р (у день ГКЧП), без пре замовлення

Читаю и удивляюсь - или я жил в какой-то другой стране?

В 1987 покупал обручальные кольца и не помню каких-то больших проблем.

Це в 36 років Вам потрібні стали обручки?Були значні регіональні відмінності. В моїх краях обручки в кінці 80-их продавали при умові папірця із ЗАГСу про майбутнє одруження, а от в Молдові із золотом було полегше. Якось з фрізом абсолютно до однакових спогадів прийшли по цьому питанню. А по ціні то ще раз повторю що у 80-ті 42 ре/г, потім щезає, потім по пам'яті десь на початку 90-го появляється по 77 ре/г, а тоді вже щезає і появляється за купони, але вже з тисячами за грам на ціннику.Молоко було 1% також, але і то, що по 3,2% було дуже ріденьке, пляшка залишалась майже чистою після зливання.Про радянський лад у всіх спогади різні, хтось дійсно отримав непогане безкоштовне житло у певних локаціях, та і взагалі система була спрямована на забезпечення пролетаріату, були свої торгові точки при крупних заводах, а от хірург чи інженер навряд чи був задоволений зарплатою в рази нижчою чим у кваліфікованих робітників чи водіїв.Зараз в принципі навіть на периферії є всілякі мережі з тим самим асортиментом та цінами як і в столиці, а також без великих проблем можна скупитися по всьому світу, аби гроші були.