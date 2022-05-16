Грошей на програму на "єПідтримка" не вистачило, проте держава незабаром планує відновити фінансування.
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Стало відомо, коли держава відновить виплати за програмою «єПідтримка»
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Додано: Пон 30 тра, 2022 17:45
Стало відомо, коли держава відновить виплати за...
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Дивися повний текст
Стало відомо, коли держава відновить виплати за програмою «єПідтримка»
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