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Стало відомо, коли держава
відновить виплати за...

Стало відомо, коли держава відновить виплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:45

Стало відомо, коли держава відновить виплати за...

Пропонуємо до обговорення:
Грошей на програму на "єПідтримка" не вистачило, проте держава незабаром планує відновити фінансування.

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Стало відомо, коли держава відновить виплати за програмою «єПідтримка»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:45

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