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Україна просить світ не визнавати російських дипломів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 тра, 2022 08:39
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати планують звернутися до світової спільноти з проханням про денонсацію двосторонніх угод з РФ у сфері освіти та науки. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 08:39
Це дуже класна пропозиція. Тоді вони почнуть ненавидіти путлєра.
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