ПриватБанк запустив в Україні сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок.
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«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу
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Додано: Сер 01 чер, 2022 03:20
«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу
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«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу
Додано: Сер 01 чер, 2022 03:20
Сомнительный ценности сервис. Для села, где больше никак карточку не пополнить, может и сойдёт, но Львов, Тернополь и прочие облцентры?
А ещё ссылка на Приватовский сайт ведёт на 404, поэтому может и сервиса-то никакого нет :)
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