Після скасування обмежень НБУ курс долара в обмінних пунктах впав з 38,0 до 35,5 гривень
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Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме валюта найближчим часом
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:36
Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме...
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Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме валюта найближчим часом
Додано: Нед 05 чер, 2022 15:14
Re: скільки коштуватиме...
40-45
Додано: Нед 05 чер, 2022 15:48
Re: Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме...
38-40
Додано: Нед 05 чер, 2022 18:28
Re: Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме...
Так это не наша, а американская экономика медным тазом оказывается накрылась?
Ну да, ну да...
Додано: Нед 05 чер, 2022 19:54
каждый написал свои хотелки.
эксперт-аналитик свои.
Форумчани свои.
А разве нельзя всё вернуть к условным 24...28?
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