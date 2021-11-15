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Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:18
Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% річних.
Дивися повний текст Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%
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R2
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:19
Які наслідки для курсу та ставок за депозитами?
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Investor_K
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:22
Курс доллара стабилизируется. Кредиты резко подорожают
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wispher
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:27
Investor_K написав:
Які наслідки для курсу та ставок за депозитами?
Ніяких, курс закріплений, ставки - БС майже вся державна, тому якій сенс?
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BIGor
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Додано: Чет 02 чер, 2022 14:02
BIGor написав:
Ніяких, курс закріплений
Смішно... Враховуючи, що по закріпленому курсу купити валюту неможливо. Більше-того, отримати навіть свій депозит можна лише частинами по 3тис.долларів на добу.
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Watcher
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Додано: Чет 02 чер, 2022 14:09
у меня главбуха чуть кондратий не хватил. Это катастрофа. И хер его знает что делать, хоть бери и в валюту переводи, но там тоже перспективка та еще
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sequence
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Додано: Чет 02 чер, 2022 16:44
sequence написав:
у меня главбуха чуть кондратий не хватил. Это катастрофа. И хер его знает что делать, хоть бери и в валюту переводи, но там тоже перспективка та еще
в смысле?
думаете нужно сдавать валюту и на депо в гривну?
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uaprofi
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Додано: Чет 02 чер, 2022 21:40
Депозити 15-17% знову повернуться ?
Але ж інфляція мабуть буде понад 30%-40% буде станом на кінець року, чи це я занадто песимістичний ?
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deus_igrok
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