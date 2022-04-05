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Клієнти monobank не можуть
зняти свої гроші за кордоном

Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:49

Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Про це Наталія залишила відгук на сайті Мінфіну.

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Клієнти monobank не можуть зняти свої гроші за кордоном
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:49

А що ви думали? Їздять всякі Наталії, знімають валюту за банківським курсом закордоном, а потім назад до України та перепродають її в обмінниках. Якщо таке відбувається регулярно, за рахунком тільки операції зняття, та ще й у цей непростий час, звичайно що банк розірве з вами угоду.
vladislavkharkov95
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 16:54

  vladislavkharkov95 написав:А що ви думали? Їздять всякі Наталії, знімають валюту за банківським курсом закордоном, а потім назад до України та перепродають її в обмінниках. Якщо таке відбувається регулярно, за рахунком тільки операції зняття, та ще й у цей непростий час, звичайно що банк розірве з вами угоду.


Можливо й так. А можливо і ні. В мене з приватбанком теж були цікаві історії, примусили мене сплатити 8000 грн. надуманого боргу. Так і тут, вони самі за нас все вирішили :(
root
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:08

  vladislavkharkov95 написав:А що ви думали? Їздять всякі Наталії, знімають валюту за банківським курсом закордоном, а потім назад до України та перепродають її в обмінниках. Якщо таке відбувається регулярно, за рахунком тільки операції зняття, та ще й у цей непростий час, звичайно що банк розірве з вами угоду.

А це заборонено законом? Чи може в договорі прописано?
BIGor
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