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Чи можна вручати повістки
на блокпостах — відповідь...

Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:36

Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь...

Пропонуємо до обговорення:
Порядок денний можна вручати особисто не тільки після встановлення місця проживання, але навіть на блокпостах. Це не заборонено законом.

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Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь військового комісара
R2
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