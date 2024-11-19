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Пенсія без стажу: на що можна розраховувати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2025 16:45
Пропонуємо до обговорення:
Соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу в Україні являє собою форму державної допомоги, призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії.
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Додано: Пон 27 січ, 2025 16:46
многие не вкурсе что есть сайт пенсионного фонда и там ваш личный кабинет
залогинтесь через дию или банк и получите историю к своей работе, зарплате и отчислениям )
также там есть прогнозная пенсия )
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stokoz
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Додано: Пон 27 січ, 2025 16:59
stokoz написав:
многие не вкурсе что есть сайт пенсионного фонда и там ваш личный кабинет
залогинтесь через дию или банк и получите историю к своей работе, зарплате и отчислениям )
также там есть прогнозная пенсия )
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Investor_K
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