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Пенсія без стажу: на
що можна розраховувати

Пенсія без стажу: на що можна розраховувати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:45

Пенсія без стажу: на що можна розраховувати

Пропонуємо до обговорення:
Соціальна пенсія за віком для осіб без трудового стажу в Україні являє собою форму державної допомоги, призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії.

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Пенсія без стажу: на що можна розраховувати
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:46

многие не вкурсе что есть сайт пенсионного фонда и там ваш личный кабинет
залогинтесь через дию или банк и получите историю к своей работе, зарплате и отчислениям )
также там есть прогнозная пенсия )
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 16:59

  stokoz написав:многие не вкурсе что есть сайт пенсионного фонда и там ваш личный кабинет
залогинтесь через дию или банк и получите историю к своей работе, зарплате и отчислениям )
также там есть прогнозная пенсия )


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Investor_K
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