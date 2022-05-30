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Bitcoin увійшов у топ-10
найдорожчих активів у світі

Bitcoin увійшов у топ-10 найдорожчих активів у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:39

Bitcoin увійшов у топ-10 найдорожчих активів у світі

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що минулого місяця Bitcoin втратив понад 18%, йому вдалося стати десятим найціннішим активом у світі. Bitcoin увійшов в топ-10, випередивши Meta на $ 50 мільярдів (ринкова капіталізація Meta становить $ 554 мільярди, а капіталізація ВТС — $ 571 мільярд на момент написання статті).

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Bitcoin увійшов у топ-10 найдорожчих активів у світі
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:40

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konjkov_il29
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