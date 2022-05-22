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НБУ підвищив ставку до 25%:
що буде з кредитами,...

НБУ підвищив ставку до 25%: що буде з кредитами,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:15

НБУ підвищив ставку до 25%: що буде з кредитами,...

Пропонуємо до обговорення:
Після тримісячної перерви Національний банк оголосив про рішення підвищити облікову ставку у 2,5 раза – з 10% до 25% річних.

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НБУ підвищив ставку до 25%: що буде з кредитами, депозитами та курсом
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:15

що ж ви не написали про те що буде з економікою, а конкретно з тими хто має кредити і брав іх під 12%? як там програма 5-7-9 себе буде почувати? як власники іпотеки будуть позбавлятись майна? як будуть стрімко зростати ціни на все?
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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