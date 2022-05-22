Після тримісячної перерви Національний банк оголосив про рішення підвищити облікову ставку у 2,5 раза – з 10% до 25% річних.
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НБУ підвищив ставку до 25%: що буде з кредитами, депозитами та курсом
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:15
НБУ підвищив ставку до 25%: що буде з кредитами,...
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НБУ підвищив ставку до 25%: що буде з кредитами, депозитами та курсом
Додано: П'ят 03 чер, 2022 09:15
що ж ви не написали про те що буде з економікою, а конкретно з тими хто має кредити і брав іх під 12%? як там програма 5-7-9 себе буде почувати? як власники іпотеки будуть позбавлятись майна? як будуть стрімко зростати ціни на все?
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