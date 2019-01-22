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ZEN банк - чи хтось користувався?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:24
Всім привіт!
в ZEN зробив акаунт місяць так як мені потрібна була віртуальна карта під Apple Pay , але особливо не користувався. Вчора отримав від них мейл про трансфери в крипту через додаток і виглядає в цілому цікаво (ще й пишуть, що трансфери миттєві). Чи хтось щось знає на цю тему? Можливо хтось користувався і може написати чи все ок і чи нічого не блокується.
Буду вдячний за інформацію!
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Max23
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 10:42
Max23
створюйте другий акк та експериментуйте
безкоштовний мінімум на рік, якщо ви використовуєте українську мову на телефоні.
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:08
Мизантрóп
так так, на рахунок українскьої мови знаю, дякую
Але не до кінця зрозумів, що мається на увазі під створенням 2 аккаунту? Як і навіщо?
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Max23
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