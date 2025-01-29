ZEN випадково нарахував кошти та вимагає назад

ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Привіт. Орієнтовно пів року тому , ЗЕН випадково одну транзакцію провів два рази в мою користь. На той момент я це помітив не одразу , а потім коли помітив то звичайно просто це проігнорував. Трохи згодом я зняв кошти та закрив рахунок. Зараз (пів року потому) вони просять повернути кошти та погрожують судом. Чого можна чекати?:)
В законодавстві таке є https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20 69) помилкова платіжна операція - платіжна операція, внаслідок якої з вини надавача платіжних послуг здійснюється списання коштів з рахунку неналежного платника та/або зарахування коштів на рахунок неналежного отримувача чи видача йому коштів у готівковій формі;
Але мені цікаво яким чином навіть вони очікують цього повернення, коли в україні постійно якісь обмеження на вивід валюти і перекази вводять.