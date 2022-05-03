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Як малий бізнес впливає на
економіку країни під час війни

Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:05

Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни

Пропонуємо до обговорення:
42 відсотки представників малого бізнесу припинили свою роботу після початку війни, більше третини призупинили свій бізнес, але хочуть його відновити, а 13 відсотків продовжують працювати.

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Як малий бізнес впливає на економіку країни під час війни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:06

Більше місяця пробиваю цю стіну , 100 т .грн спасли б три робочі місця, де ті програми? з приватом працюю більше 15 років, ніяких збоїв не було,тепер коли дійсно потрібне "плече"нема нікого і нічого.
AlexMotel
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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