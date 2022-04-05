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Як громадянам зараз захистити свої гривневі доходи та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 чер, 2022 19:59
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України 2 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Це допоможе утримувати стабільний курс гривні і захистити доходи та заощадження громадян від знецінення.
Дивися повний текст Як громадянам зараз захистити свої гривневі доходи та заощадження від інфляції — роз'яснення НБУ
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R2
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:00
И каким же образом депозит на 8% защитит от инфляции на 20% ? Которая по факту может быть и 30 и 40.
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alex_t_1467
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 20:40
alex_t_1467 написав:
И каким же образом депозит на 8% защитит от инфляции на 20% ? Которая по факту может быть и 30 и 40.
20%-8%=12%. Снижает потери от инфляции на 40%.
Перемога.
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Ромасик
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