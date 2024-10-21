Ще 1 жовтня 2024 року Національний банк України запровадив давно анонсовані обмеження переказів із картки на картку між фізичними особами.
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Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
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Додано: Вів 17 гру, 2024 10:20
Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
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Дивися повний текст
Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
Додано: Вів 17 гру, 2024 10:20
В ПриватБанку менеджер сказала, що всі ці документи можна надати, але вони залишають за собою право забити і не змінювати ліміт
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