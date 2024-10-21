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Ліміти на перекази: як можна
підтвердити свої доходи

Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:20

Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи

Пропонуємо до обговорення:
Ще 1 жовтня 2024 року Національний банк України запровадив давно анонсовані обмеження переказів із картки на картку між фізичними особами.

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Ліміти на перекази: як можна підтвердити свої доходи
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:20

В ПриватБанку менеджер сказала, що всі ці документи можна надати, але вони залишають за собою право забити і не змінювати ліміт
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