Компанія Meta виділяє 1,5 мільйона доларів, щоб допомогти малому та середньому бізнесу проводити свої рекламні кампанії на платформах Meta.
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Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку українського бізнесу
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:08
Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку...
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Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку українського бізнесу
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:43
покажіть першоджерело, в меті цукреберга зараз дуже погано
компанія вперше отримала збитки
2) намічаються масові звільення робітників
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