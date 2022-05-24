З 24 лютого російські загарбники знищили в Україні 24 тисячі кілометрів доріг та три сотні мостів.
Дивися повний текст
За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:36
За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні
Додано: П'ят 03 чер, 2022 21:36
Ці ублюдки роблять з квітучої України другу рашу - парашу без доріг та мостів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|