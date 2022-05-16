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19-річний підліток заробив на
NFT понад 50 мільйонів доларів

19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:52

19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів

Пропонуємо до обговорення:
Підліток-трансгендер Віктор Ланглуа заробив майже 50 мільйонів доларів трохи більше ніж за рік за рахунок продаж своїх невзаємозамінних токенів (NFT).

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19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 20:52

Люди готовы платить деньги за такой бред, а за мир - увы. Такова жизнь.
konjkov_il29
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Модератори: Ірина_, Модератор

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