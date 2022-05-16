Підліток-трансгендер Віктор Ланглуа заробив майже 50 мільйонів доларів трохи більше ніж за рік за рахунок продаж своїх невзаємозамінних токенів (NFT).
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19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів
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Додано: Нед 05 чер, 2022 20:52
19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів
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Дивися повний текст
19-річний підліток заробив на NFT понад 50 мільйонів доларів
Додано: Нед 05 чер, 2022 20:52
Люди готовы платить деньги за такой бред, а за мир - увы. Такова жизнь.
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