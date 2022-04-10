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Finance.ua: Нацбанк «відпустив»
валюту: що змінилося

Finance.ua: Нацбанк «відпустив» валюту: що змінилося
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:21

Finance.ua: Нацбанк «відпустив» валюту: що змінилося

Пропонуємо до обговорення:
Задоволені не всі
У п'ятницю, 20 травня, незадовго до кінця робочого дня, на сайті Національного банку України з'явилося повідомлення про внесення чергових змін до умов роботи валютного ринку.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:21

Абсолютно неадекватна політика НБУ. Наразі це виключно накачування комерційних банків баблом всі решта бізнеси і, зокрема, експортери ну дуже ображені. А ще питання - якщо це таке мегаефективне регулювання - чому ВСІ ціни злетіли. Тут же ж була стаття що "борщовий набір в Україні подорожчав на 45%". Дорегулюються до того що великі експортери будуть іти в офшори. Бо поки що гра в одні ворота. І якщо в них мотивація - війна і ми правильні і класні - то відповідь: Бізнес як ніколи підтримав і владу і ЗСУ, а такі неадекватні регулювання тільки налаштовують бізнесменів проти чиновників і жодного зв'язку з реальністю в таких регулювань нема.
mpomfyuk
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