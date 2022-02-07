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Finance.ua: Кредитні
канікули закінчилися

Finance.ua: Кредитні канікули закінчилися
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06

Finance.ua: Кредитні канікули закінчилися

Пропонуємо до обговорення:
Що далі?
У перші дні війни банки ухвалили непросте, але дуже правильне рішення. Вони оголосили так звані «кредитні канікули», полегшивши життя багатьом простим українцям.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06

Какой бы ты не был законопослушный ФОП ,с прекрасной историей,НО ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ ВОЙНА!!! Откуда доходы? Да есть в наличии товар,оборудование,НО НЕТ САМОГО ГЛАВНОГО- ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА !!! Мы лишены элементарного,просто прожить и прокормить членов семьи,детей,родителей!!!! Ведь это так просто понять!!!! ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ+ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАНИМИРОВАНИЯ ФОПов + просто понимание,что проплат какое- то время брать неоткуда,может хоть немного дать возможность восстановиться...и то не все смогут! НО НЕ ТАК ЖЕСТКО!!! ПЛАТИТЕ И ВСЕ,БАНКИ НЕ СМОГУТ ТАК ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ, А МЫ????
divaelena49
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