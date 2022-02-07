RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Finance.ua: Кредитні
канікули закінчилися

Finance.ua: Кредитні канікули закінчилися
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06

Finance.ua: Кредитні канікули закінчилися

Пропонуємо до обговорення:
Що далі?
У перші дні війни банки ухвалили непросте, але дуже правильне рішення. Вони оголосили так звані «кредитні канікули», полегшивши життя багатьом простим українцям.

Дивися повний текст Кредитні канікули закінчилися
D2
 
Повідомлень: 205
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:06

Какой бы ты не был законопослушный ФОП ,с прекрасной историей,НО ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ ВОЙНА!!! Откуда доходы? Да есть в наличии товар,оборудование,НО НЕТ САМОГО ГЛАВНОГО- ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА !!! Мы лишены элементарного,просто прожить и прокормить членов семьи,детей,родителей!!!! Ведь это так просто понять!!!! ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ+ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАНИМИРОВАНИЯ ФОПов + просто понимание,что проплат какое- то время брать неоткуда,может хоть немного дать возможность восстановиться...и то не все смогут! НО НЕ ТАК ЖЕСТКО!!! ПЛАТИТЕ И ВСЕ,БАНКИ НЕ СМОГУТ ТАК ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ, А МЫ????
divaelena49
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:49

  divaelena49 написав:Какой бы ты не был законопослушный ФОП ,с прекрасной историей,НО ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ ВОЙНА!!! Откуда доходы? Да есть в наличии товар,оборудование,НО НЕТ САМОГО ГЛАВНОГО- ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА !!! Мы лишены элементарного,просто прожить и прокормить членов семьи,детей,родителей!!!! Ведь это так просто понять!!!! ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ+ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАНИМИРОВАНИЯ ФОПов + просто понимание,что проплат какое- то время брать неоткуда,может хоть немного дать возможность восстановиться...и то не все смогут! НО НЕ ТАК ЖЕСТКО!!! ПЛАТИТЕ И ВСЕ,БАНКИ НЕ СМОГУТ ТАК ДАЛЬШЕ РАБОТАТЬ, А МЫ????

Елена, для вас есть хорошие условия в Европе
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16168
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9318 раз.
Подякували: 4472 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як працюють кредитні канікули
D2 » Сер 25 тра, 2022 09:35
2 414
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 тра, 2022 10:08
godGamer
Finance.ua: Російський економічний корабель, іди на##й
D2 » Пон 07 бер, 2022 17:26
0 815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 бер, 2022 17:26
D2
Finance.ua: Рейтинг мікрофінансових організацій України...
D2 » П'ят 28 січ, 2022 10:57
2 569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 09:42
irishasanina312

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3062)
08.06.2022 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.