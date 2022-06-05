Таке послаблення гривні у бік готівкового курсу дозволить скоротити валютний туризм та зменшити тиск на золотовалютні резерви Національного банку.
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Нацбанк буде посувати фіксований курс долара до 32-33 грн, — фінаналітик
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Додано: Сер 08 чер, 2022 23:37
Нацбанк буде посувати фіксований курс долара...
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Нацбанк буде посувати фіксований курс долара до 32-33 грн, — фінаналітик
Додано: Сер 08 чер, 2022 23:38
"официальном курсе 33 грн + 25% за год это будет под 41"
Эксперт знает какое вложение гривны простым людям даёт 25% годовых чистыми. Но нам не скажет.
"будет ли через год под 41%"
Что будет под 41% ? :O
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