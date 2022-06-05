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Нацбанк буде посувати
фіксований курс долара...

Нацбанк буде посувати фіксований курс долара...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:37

Нацбанк буде посувати фіксований курс долара...

Пропонуємо до обговорення:
Таке послаблення гривні у бік готівкового курсу дозволить скоротити валютний туризм та зменшити тиск на золотовалютні резерви Національного банку.

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Нацбанк буде посувати фіксований курс долара до 32-33 грн, — фінаналітик
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:38

"официальном курсе 33 грн + 25% за год это будет под 41"
Эксперт знает какое вложение гривны простым людям даёт 25% годовых чистыми. Но нам не скажет.

"будет ли через год под 41%"
Что будет под 41% ? :O
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:17

это скорее автор статьи перепутал % с цифрами).
sunleo71
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