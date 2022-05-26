Уряд підвищив ставки за військовими облігаціями

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
1973cc11 написав:А подскажите,в какой банк сходить расспросить про военные облигации? Где их лучше покупать и как,вообще,это происходит? И когда лучше,уже,или подождать? Давно хотел и вот толчёк,только ничего пока не понимаю...
Ага, тільки хоча б треба знати ЯКА буде наступна обліковка через місяць, а так -- вилами по воді. Не поважає Уряд свій народ
Можу лише написати те, що написано десь на сайті мінфіну. Військові ОВДП це засіб підтримати державу у війні, а не спосіб збереження коштів, або збагачення) Доля наших грошей більше залежить від того як закінчиться війна. В теорії уряд взагалі може об'явити дефолт ... Така сама фігня з депозитами.