RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12493124941249512496
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:04

anduzenko


Куда ушли доходы за предыдущие года


На захисті держави не розбагатієш 😅
І я в принципі і не шукав ніколи великих грошей прикладаючи надзусилля, помірних сум (але комфортне життя) вистачало. Але обставини склались так, що над «квіточкою» щодня літають як не дрони, так 152мм кабанчики. Довелось подумати про іншу квіточку 😅 А її треба заробити.
Hotab
 
Повідомлень: 16334
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:44

  Hotab написав:anduzenko
Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?


Треба в ЮА питати. Йому тільки платно вже
А я завжди тільки по любві. У мене нічого не виходить коли я відчуваю фальш і меркантильні наміри. 😅

2 Коля: дозволили до 50к грн в міс з одного банку. І не з кожного.


Спасибо.
Только не совсем понял - 50 кгрн, а коммисия обсуждается в 500 евро.
Какие-то условия должны выполняться?
Но я так понимаю, недвига сейчас уже не очень и продается? Или как?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17761
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8688 раз.
Подякували: 5491 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:49

rjkz
50 кгрн, а коммисия обсуждается в 500 евро.


То було порівняння двох методів для 50к євро
1. Перекидання з комісією (в середньому 1%) через кілька банків в межах встановлених лімітів
2. Зняття в українських банках (теж в межах ліміту) і легалізація грошей, вивіз за допомогою декларування (як зробив це я) , розміщення в європейському банку
Hotab
 
Повідомлень: 16334
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 12493124941249512496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17191248
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6699143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.