|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:04
anduzenko
Куда ушли доходы за предыдущие года
На захисті держави не розбагатієш 😅
І я в принципі і не шукав ніколи великих грошей прикладаючи надзусилля, помірних сум (але комфортне життя) вистачало. Але обставини склались так, що над «квіточкою» щодня літають як не дрони, так 152мм кабанчики. Довелось подумати про іншу квіточку 😅 А її треба заробити.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16334
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:44
Hotab написав:anduzenko
Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?
Треба в ЮА питати. Йому тільки платно вже
А я завжди тільки по любві. У мене нічого не виходить коли я відчуваю фальш і меркантильні наміри. 😅
2 Коля: дозволили до 50к грн в міс з одного банку. І не з кожного.
Спасибо.
Только не совсем понял - 50 кгрн, а коммисия обсуждается в 500 евро.
Какие-то условия должны выполняться?
Но я так понимаю, недвига сейчас уже не очень и продается? Или как?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17761
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8688 раз.
- Подякували: 5491 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
5
7
Додано: Пон 15 вер, 2025 17:49
rjkz
50 кгрн, а коммисия обсуждается в 500 евро.
То було порівняння двох методів для 50к євро
1. Перекидання з комісією (в середньому 1%) через кілька банків в межах встановлених лімітів
2. Зняття в українських банках (теж в межах ліміту) і легалізація грошей, вивіз за допомогою декларування (як зробив це я) , розміщення в європейському банку
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16334
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25336
|17191248
|
|
|1380
|6699143
|
|
|3
|73660
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|