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на тему У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи

Додано: Чет 09 чер, 2022 23:05 Терміни подання звітів та сплати податків під час війни Юристи компанії “Правова допомога” коментують ситуацію щодо подання звітності та термінів сплати податків в Україні під час воєнного стану.

Під час воєнного стану можна відкласти звітність – податкову, фінансову, бухгалтерську, розрахункову чи аудиторську. Наші парламентарії також зупинили проведення перевірок щодо своєчасності та повноти подач звітів. До того ж, скасували відповідальність за несплату податків. Також не оподатковується допомога армії.

Якщо платник податків не має можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок, зокрема, за термінами сплати податків та зборів, або, наприклад, щодо подання звітності – він звільняється від відповідальності за це. Проте не назавжди – він має виконати такі обов'язки протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Це означає, що і зараз не можна втрачати концентрації і випускати документацію компанії з фокусу - все це доведеться пред'явити після війни.

Також не потрібно сплачувати податок при наданні послуг з перевезення – у разі, якщо ці перевезення здійснюються з метою задоволення потреб ЗСУ та тероборони. До речі про перевезення: ліцензії, термін яких спливає або закінчився до початку вторгнення російських військ на територію України, продовжують свою дію на строк дії воєнного стану.

По ФОП 1 та 2 груп запроваджено положення про добровільну сплату єдиного податку та сплату ЄСВ. Також тимчасово скасовано санкції за порушення РРО дисципліни, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України.

Що ж до ФОП 3 групи, всі вони можуть перейти на 2% податок.

Важливі тезиси та рекомендації для бізнесу у цей складний час:

- Якщо підприємство/підприємець не має змоги подати звіт, сплатити податки та виконати інші податкові зобов'язання – на час дії воєнного стану в Україні діє звільнення від передбаченої відповідальності. Але в строк, що не перевищує 90 днів після припинення або скасування військового стану в Україні, такі зобов'язання мають бути виконані.

- Не можна звільняти працівників, спираючись на оголошення воєнного стану в Україні – законодавство, яке регулює трудові відносини, не змінено.

- ФОП 2-4 груп із 1.01.2022 року зобов'язані використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО). Але на період до припинення або скасування військового стану на території України санкції за РРО – порушення не застосовуються.

- Змінено порядок сплати податку великих виробників та підприємств. Так, на сьогоднішній день можлива сплата податку у розмірі 2% від обороту, і це не залежить від виду діяльності, крім невеликого переліку винятків, серед яких – іноземні юридичні особи та підприємства, які займаються випуском підакцизних товарів та здійсненням азартних ігор).

- У період, коли є перебої з отриманням готівки, планується визначити можливість проведення фактичних перевірок для забезпечення оплати карткою. За порушення буде застосовуватися штраф 8500 грн.

- Не оподатковуватиметься благодійна допомога, що надається учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій. Також не оподатковуватиметься і дохід фізичних осіб - нецільова благодійна допомога тим, хто постраждав внаслідок цієї війни.

- Для некомерційних організацій також передбачено податкову знижку – 16% (замість 4% зараз) на пожертвування.

- Для власників, чия земля розташована в районах, де йдуть бойові дії – з березня до кінця 2022 року передбачено звільнення від сплати податку на землі. Правова Допомога Повідомлень: 3 З нами з: 12.04.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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