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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Варто

Варто
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 12:59

Варто

СК Варто — працює на ринку України з 2019 року та спеціалізується виключно у сфері медичного страхування та захисту від нещасних випадків. Компанія з європейськими стандартами обслуговування, в штаті якої працюють досвідчені фахівці, які спеціалізуються на впроваджені світового досвіду медичного страхування.

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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:50

Лечащим врачом был направлен на несколько обследований и на консультации к врачам специалистам. С помощью страховки прошел все это вовремя и без лишней нервотрепки. Большое вам спасибо за ваш благородный труд.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:47

Чи зможу я у вашій страховій застрахуватись від захворювання мавпячою віспою?
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 09:06

Нещодавно захворів і вже маю досвід користування цієї страхової. Можливо в когось цей досвід інший, у мене негативний. Компенсували лише частину лікування, хоче за пакетом обіцяли значно більше.
yikor
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 10:45

Чи діють у вас корпоративні пакети страхування?
Віра Валентинівна
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:38

Сплеск сезонних захворювань вже на піку. Не оминуло й мене, страхова приємно здивувала. Медикаменти та консультацію лікаря отримав оперативно. Головне, що покрили всі ліки, які зараз дуже дороговартісні.
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