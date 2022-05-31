9 червня на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №7448 щодо оподаткування вживаних авто.
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Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з 10% до 5%: законопроєкт
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:31
Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з...
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Ввізне мито на вживані авто в Україні хочуть зменшити з 10% до 5%: законопроєкт
Додано: П'ят 10 чер, 2022 16:44
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