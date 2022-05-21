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Дефіцит на ринку нерухомості:
якого житла може...

Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:06

Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році Україна матиме проблему з дефіцитом готового житла, який утворюється завдяки кільком факторам.

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Дефіцит на ринку нерухомості: якого житла може не вистачити — прогноз експерта
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:06

кстати, а где Толмачов ? TMM "цена будет расти" который
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 20:17

Я не Х-перд, но могу дать экспертное заключение, что будет не хватать жилья, в котором можно жить.
summacut
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