З початком повномасштабної війни росії проти України, держава ініціювала фінансові виплати громадянам. Ain.ua розповідє, як українці можуть перевірити свій статус заявки «єПідтримка».
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Як перевірити статус заявки «єПідтримка»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 чер, 2022 21:37
Як перевірити статус заявки «єПідтримка»
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Дивися повний текст
Як перевірити статус заявки «єПідтримка»
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