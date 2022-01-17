RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як перевірити статус
заявки «єПідтримка»

Як перевірити статус заявки «єПідтримка»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 21:37

Як перевірити статус заявки «єПідтримка»

Пропонуємо до обговорення:
З початком повномасштабної війни росії проти України, держава ініціювала фінансові виплати громадянам. Ain.ua розповідє, як українці можуть перевірити свій статус заявки «єПідтримка».

Дивися повний текст
Як перевірити статус заявки «єПідтримка»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97936
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
єПідтримка: чи продовжать виплачувати допомогу в квітні 1, 2
R2 » Чет 14 кві, 2022 21:37
11 5036
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 кві, 2022 10:08
LadNo
Понад $2 мільярди: до UkraineInvest надійшли заявки на...
R2 » Сер 19 січ, 2022 11:58
1 228
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 11:59
gento44
Страховий стаж: як працівникові перевірити його самостійно
R2 » Пон 17 січ, 2022 10:37
2 425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 січ, 2022 15:29
Цитрин

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.