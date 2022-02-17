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Прогноз аналітиків: у найближчі десять років вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 чер, 2022 08:51
Пропонуємо до обговорення:
Ще 5-6 років тому було важко уявити собі смартфони вартістю понад $999, але сьогодні це прийнятна ціна за пристрій преміум-класу. Аналітики британського ритейлера Mozillion розрахували, скільки коштуватимуть смартфони в 2032 році, якщо ціни продовжать зростати такими ж темпами.
Дивися повний текст Прогноз аналітиків: у найближчі десять років вартість смартфонів сягне сотні тисяч гривень
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Додано: Нед 12 чер, 2022 08:51
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