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В Україні знайшли альтернативу російському автогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 чер, 2022 11:25
Пропонуємо до обговорення:
Голова Оператора ГТС України з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова повідомила, що Україна знайшла альтернативу російському автогазу. З такою заявою вона виступила на Baltic LNG&Gas Forum.
Дивися повний текст В Україні знайшли альтернативу російському автогазу
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