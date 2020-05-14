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Новий пенсійний
закон: що змінилося

Новий пенсійний закон: що змінилося
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:03

Новий пенсійний закон: що змінилося

Пропонуємо до обговорення:
30 квітня набрав чинності Закон України №2040 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".

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Новий пенсійний закон: що змінилося
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:03

Почему наше законодательство защищает только госслужащих, которые всю трудовую жизнь проедают только налоги, а не частный сектор, который своими налогами кормит всех бюджетников?
welmexplus
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:05

Re: Новий пенсійний закон: що змінилося

welmexplus написав:Почему наше законодательство защищает только госслужащих, которые всю трудовую жизнь проедают только налоги, а не частный сектор, который своими налогами кормит всех бюджетников?
Хтотїх приймає, того він і захищає
GALeon
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