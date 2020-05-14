30 квітня набрав чинності Закон України №2040 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".
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Новий пенсійний закон: що змінилося
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Додано: Нед 12 чер, 2022 19:03
Новий пенсійний закон: що змінилося
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Новий пенсійний закон: що змінилося
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:03
Почему наше законодательство защищает только госслужащих, которые всю трудовую жизнь проедают только налоги, а не частный сектор, который своими налогами кормит всех бюджетников?
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:05
Re: Новий пенсійний закон: що змінилося
Хтотїх приймає, того він і захищає
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