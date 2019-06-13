Добрый вечер.
Интересует ли кого 1000 USD, скажем, по 36 и 1000 EUR по 37.80 в Одессе на будущей неделе при личной встрече? Если да, пишите на почту slax_linux (с0бака) bigmir.net, обсудим детали.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 чер, 2022 20:41
Продам 1000 $, 1000 EUR
Добрый вечер.
Интересует ли кого 1000 USD, скажем, по 36 и 1000 EUR по 37.80 в Одессе на будущей неделе при личной встрече? Если да, пишите на почту slax_linux (с0бака) bigmir.net, обсудим детали.
Додано: Нед 12 чер, 2022 21:06
Согласен, когда есть в наличии.
Хотя многие уже возвращаются из Европы, с EUR в городе напряженка, да и USD не так чтобы в каждом обменнике были, тем более такие суммы. Те кого не затронуло сокращение, простой, отпуск за свой счет или закрытие бизнеса - получают доходы в гривнях, все понимают что инфляция будет иметь место, ее точный размер не более чем гадание на кофейной гуще и зависит от очень многих факторов.
Мне сейчас понадобилась разом большая сумма нашими. Я тоже настроен не продавать валюту и привлечь гривну, но боюсь что мне это не удастся. Потому и спрашиваю, если есть желающие - на неделе договоримся.
|